Ingen udsigt til kortere brolukning - selv om broarbejdere får lov til at støje mere

Fakta

Vejdirektoratet havde ansøgt Middelfart og Fredericia Kommuner om at få lov til også at støje med op til 72 dB i tidsrummet 18-22 alle ugens dage.



Kommunerne gav på baggrund af en lægefaglig vurdering af Styrelsen for Patientsikkerhed kun Vejdirektoratet lov til at støje med 6 ekstra timer i forhold til det nuværende tilladte, nemlig fra 18-20 fredag, lørdag og søndag.



Det betyder, at Vejdirektoratet nu har følgende støjgrænser at rette sig efter i løbet af ugen:



For nedbrydningsperioden 29. januar - 16. juni 2019: Mandag - fredag kl. 07.00 - 20.00: 72 dB Mandag - fredag kl. 20.00 - 22.00: 50 dB Lørdage kl. 07.00 - 16.00: 72 dB Lørdage kl. 16.00 - 22.00 50 dB Søn- og helligdage kl. 09.00 - 18.00 72 dB Søn- og helligdage kl. 18.00 - 22.00 50 dB



For genopbygningsperioden den 17. juni - 2. oktober 2019: Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00: 72 dB Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00: 50 dB Lørdage kl. 07.00 - 16.00: 72 dB Lørdage kl. 16.00 - 22.00 50 dB Søn- og helligdage kl. 09.00 - 18.00 72 dB Søn- og helligdage kl. 18.00 - 22.00 50 dB