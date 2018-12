Ingen slinger i valsen

Med velsmagende mad, vin i glassene og en munter bemærkning fra tjeneren er en aften hos Sinatur Storebælt en snorlige oplevelse.

Restauranten i det store hotel- og konferencenter Sinatur Storebælt ved vandkanten ligger i foyeren i den store bygning. Den er ganske lille, den er indrettet i sin egen stramme stil, og der er gjort klar til gæster ved alle bordene, da vi ankommer som aftenens første gæster. En større fest er i gang i et af de tilstødende lokaler, og der er mange gæster i huset. Restauranten ligger meget åbent i det store ankomstlokale, hvor både logerende og festens gæster går igennem hele aftenen. En glad tjener viser os til rette ved de store vinduer, hvor broens lys i det fjerne bryder mørket. Menuen på stedet varierer måned til måned og fra dag til dag, så man alle mandage i december kan få serveret de samme fem retter, alle fredage det samme og så videre. Det giver mange muligheder. Da vi slår menuen op, er der også en vegetarisk menu samt á la carte, og så begynder det for alvor at blive svært at vælge, for kombinationerne synes nu at være mange og lækre. - Må man mikse fra begge menuer og á la carte, spørger min medspiser, der har set sig varm på lidt af det hele. Det må man, forsikrer tjeneren. Derfor begynder vi begge med de første to retter på decembers onsdagsmenu. Vinen får tjeneren lov at vælge. Mens vi venter, stryger der en kurv med hjemmebagt brød samt smør ind på bordet. Krummen er tæt, svampet og dyb i smagen, mens skorpen er knasende sprød. - Det er bare kokken, der tryller lidt i køkkenet, svarer tjeneren, da jeg spørger til brødet, et surdejsbrød.

Regningen To fire-retters menuer: 840 kroner



Tillæg ved tournedos: 50 kroner



Vinmenu: 190 kroner



Kaffe: 35 kroner



I alt: 1115 kroner

Hovedretten var svinemørbrad og svineterrine med syltede græskar og grønkål.

Fedt, surt og salt Først ankommer en lille ret af andelevermousse på sprød brioche med æbleflæsk og friseesalat. Moussen er sød og udgør sammen med æblerne, der er let syrlige, en fin lille mundfuld. Min medspiser er meget begejstret: Han har fået et glas hvidvin til, dejlig syrlig og et godt modstykke til den fede mousse. Næste ret er en stegt torsk med cremet græskarsuppe, syltet græskar og purløg. En flot tallerken, der viser sig at være lige så spændende i smagene. Torsken er stegt, så den er fin og blød og mild, som torsk nu er. Den bader i den orange suppe, der modsat torsken er kraftig i smagen. Den er tyk og cremet og dejlig salt. Overraskelsen er nogle strimler syltet græskar. De er sure, søde og så knasende sprøde, at man skulle tro, at de er blevet skåret ud af et nyhøstet græskar. Suppen, fisken og græskarret danner en treenighed, så man har fået pirret alle hjørner af smagssansen.

Sinatur Hotel Storebælt Sinatur Hotel Storebælt har det økologiske spisemærke i bronze.Alle råvarer kommer fra lokale leverandører, og hotellet har egen urtehave.



Specialøl, sodavand og saft kommer fra det lokale Ørbæk Bryggeri.



Storebælt Sinatur Hotel og konference, Østerøvej 121, Nyborg, 6531 4002

Græskarsuppen fungerede som en treenighed med mild, stegt storsk og syltede græskar.

En hurtig bearnaise Tjeneren er opmærksom. Han vil gerne snakke, og han har sans for, hvornår han skal gøre det. Efterhånden drysser flere gæster ind i restauranten, men han mister aldrig overblikket, selvom antallet af gæster langsomt vokser. Min hovedret er urtemarineret mørbrad og sprød terrin af frilandsgris med cremet gulerod, sprød nordisk panchetta og dampet grønkål. Dertil saltbagte kartofler og en sauce, som der er rigeligt af, og som kommer i en kande for sig selv. Det er egentlig et simpelt måltid mad, hvor kødet udgør hovedparten. Mørbraden er stegt, så den er saftig og har stegeskorpe. Svineterrinen er så mør, at man kan tygge det med øjenbrynene. Medspiseren har fået en tournedos af frilandskvæg med bearnaisesmør. Eller det vil sige: Man har ikke mere bearnaisesmør i køkkenet, så man har i stedet pisket en hurtig bearnaise sammen til ham, fortæller tjeneren. Også her er der rigeligt. Den smager meget af smør og kun mildt af bearnaise, men den står godt til tournedosen, der er stegt medium-rare. Medspiseren kan ikke huske, hvornår han sidst har fået så mørt et stykke kød. Eller om han nogensinde har fået det.

En helt mør tournedos gjorde lykke hos medspiseren.

Et smagsbombardement Jeg får et glas med milde bobler til min dessert, en bagt vaniljecreme smagt til med julens krydderier, hertil æblesorbet og sprøde kys. Vaniljecremen er tør og sød. Den efterlader en smag af karamel i munden, og sammen med æblesorbeten bliver der igen spillet på både surt og sødt. En virkelig god dessert, som jeg ville ønske havde haft dobbelt størrelse. Men der er ikke mere plads i maven efter de fire retter. På den anden side af bordet har medspiseren sig en fest over desserten, en kirsebærsorbet med sprødt og bagt æble. De sprøde æbler er hvinende sure og sprøde som chips, og hen over desserten er strøet det, der giver ham en tidsrejse. - Kan du huske, at man engang kunne få noget slik, der poppede på tungen? Det er også det, der er på her, griner han, mens det sprutter lystigt i munden på ham. En aften på Sinatur Storebælt foregår snorlige. Ingen slinger i valsen. Maden er vellavet, smagt til og koordineret, så man får et smagsbombardement. Serveringen er opmærksom, rar og behagelig. Og derfor giver vi fire stjerner for en god aften.

Saucen kom i rigelige mængder.

Kirsebærsorbet på tørrede æbler, der var så sprøde som chips.

En bagt vaniljecreme med æblesorbet på toppen rundede måltidet af.