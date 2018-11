Ingen er klar til at overtage: Strib i Bevægelse er nødsaget til at lukke ned

Det er trods et informationsmøde i slutningen af oktober ikke lykkedes initiativtagerne bag Strib i Bevægelse at finde kræfter, der har mod på at føre projektet videre. Derfor ser de sig nu nødsagt til at lukke. Alligevel er der muligvis håb for fremtiden, fortæller en af initiativtagerne.

I et opslag på Facebook takkede gruppen bag initiativet den 26. november alle dem, der de seneste tre år har støttet op om Strib i Bevægelse - et initiativ, som har haft til formål at skabe nye udearealer med mulighed for aktivitet på Strib Skole.

Strib: Kræfterne er sluppet op, og der mangler nye kræfter til at tage over. Trods et informationsmøde på Strib Bibliotek den 31. oktober, er det ikke lykkedes de fire kvinder bag Strib i Bevægelse at finde nogen, der vil drive initiativet videre.

Lukker med optimisme

- Vi går ud af det her og lukker det med optimisme, siger Rikke Schak Toustrup-Jensen, som er en af de fire kvinder, der de seneste tre år har stået bag initiativet.

- Der ér nogle, som har udtrykt interesse. Vi har anbefalet folk, at der skal fire drivere til - ligesom vi selv har været - for at det kan lade sig gøre, og for at man ikke går sur i det. Vi håber med tiden, at de vil finde sammen.

Om det kommer til at ske nu, om seks måneder eller om et år, tør Rikke Schak Toustrup-Jensen ikke gætte på.

Interessen er blandt andet opstået på Facebook, hvor initiativtagerne de seneste måneder har efterlyst nye kræfter.

De fire kvinder lægger heller ikke skjul på, at der er hjælp at hente, hvis det lykkes at finde nye til at overtage.

- Der er jo altid en igangsættende periode på fire måneder til et halvt år, og vi står klar med generel sparring og vil gerne lære fra os, siger Rikke Schak Toustrup-Jensen.

Inden lukningen lå der omkring 130.000 kroner tilbage, og de penge bliver brugt på en tarzanbane, hængekøjer og udendørs opholdsområder.