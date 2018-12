Ingen bud på Båring Efterskole: Redningsfolk kæmper videre for aftale

Båring/Odense: Tirsdag formiddag var bygningerne, som indtil i sommer husede Båring Efterskole, på tvangsauktion ved Boligretten i Odense. Ingen bød på bygningerne, som derfor stadig ejes af Merkur Andelskasse.

- Det gik, som vi gerne ville have det. Vi håbede på så lidt interesse som muligt, så Merkur også efterfølgende stod med bygningerne, og det er dem, vi nu vil forsøge at lave en aftale med, siger Ask Nørholm, formand for Foreningen for opstart af Båring Efterskole og Højskole. En forening, som så dagens lys i slutningen af september 2018, og som har som mål at drive efterskole og højskole i bygningerne på Kaj Thanings Alle i Båring.

Den 6. november overtog Merkur Andelskasse som forventet skolen på en tvangsauktion. Andelskassen havde syv millioner til gode, og bød 4,7 millioner på bygningerne. Derudover stod Nykredit og LR Kredit først i rækken af kreditorer og havde tilsammen 4,5 millioner kroner ude at svømme.

Ask Nørholm og foreningen har i løbet af efteråret forsøgt at lande en aftale med Merkur Andelskasse for helt at undgå, at bygningerne skulle på tvangsauktion. Det lykkedes dog ikke, og derfor er det også en lettet formand, som Fyens Stiftstidende fanger efter auktionen.

- Det har været en spændende men også opslidende proces. Det er mest det, at man ikke har afklaring på noget som helst, det kan godt være frustrerende. I dag var noget, der skulle overstås, fordi der potentielt var fare for, at det hele gik i vasken. I stedet er i dag endnu et skridt på vejen, siger han.