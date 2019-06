Informationsmøde: 42 nye lejeboliger er på vej i Ejby

Boligforeningen Lillebælt er i fuld gang med at få opført nye lejeboliger på den gamle rådhus-grund i Ejby. Boligforeningen inviterer til informationsmøde med mulighed for opskrivning 12. juni.

Ejby: I øjeblikket er der gang i nybyggeriet i Ejby. Blandt andet Boligforeningen Lillebælt har siden oktober været i fuldt sving med opførelsen af 42 nye boliger på den grund, hvor byens rådhus tidligere lå.

De nye boliger bliver udlejet i to etaper fra henholdsvis 1. december 2019 og 1. februar 2020, men inden da inviterer boligforeningen til informationsmøde for alle interesserede borgere onsdag 12. juni klokken 19-21 i Ejbyhallen. Her vil der ud over information om de nye lejeboliger også være mulighed for at få en snak med ejendomsmæglere fra EDC og Home om eventuelt hussalg i kommunen.