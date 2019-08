Indstillet til Bland dig Prisen: Pukler fortsat løs for at undgå narko blandt unge

Brenderup: For fire måneder siden stod familiefaren Mathias Christensen foran en halfuld andre fra Brenderup-området med historien om sin søn, han igennem halvandet år har kæmpet for at få ud af et narkomisbrug og bandemiljø.

Dele af oplysningsaftenen, hvor også kommunen, politi, SSP og en tidligere misbruger var til stede, blev transmitteret på landsdækkende tv, og 250 lokale borgere mødte op.

Aftenen kom i stand, da Mathias Christensen tilfældigt stødte ind i sin nabo, sognepræst Lars Højland, der fik Claus Boje, Casper Sabro og Peter Huusom Nielsen med på vognen.

Da blev den lokale bevægelse "Vi vælger hinanden" født.

Nu er femkløveret indstillet til Fyens Stiftstidendes Bland dig Pris for deres indsats, der skal undgå, at unge ender ud i et narkomisbrug og bandemiljø og for at gøre Brenderup til et endnu bedre og tryggere sted at bo og vokse op i.