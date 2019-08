Indstillet til Bland dig Prisen: Elisabeth, Caroline og Anders kæmper for en hal i Husby

Anders Møllegaard Kolind, Elisabeth Christiansen og Caroline Dietz står i spidsen for et projekt om at samle penge til en hal i forlængelse af Husby Forsamlingshus. Foto: Peter Leth-Larsen

I fire år har Elisabeth Christiansen, Caroline Dietz og Anders Møllegaard Kolind arbejdet for at samle penge til at bygge en ny sportshal ved Husby Forsamlingshus. Det har nu ført til, at de er blevet indstillet til Bland dig Prisen, som uddeles af Fyens Stiftstidende.

Husby: I øjeblikket foregår Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforenings spring-, karate- og dansehold på den nedlagte Tanderup Skole i en ældre hal, som er på størrelse med en badmintonbane og længe har trængt til en kærlig hånd. Det er der dog tre lokale ildsjæle, der i øjeblikket arbejder på at få lavet om på. Caroline Dietz fra Husby, Elisabeth Christiansen fra Sdr. Åby og Anders Møllegaard Kolind fra Hygind er motorerne på et projekt, der handler om at få bygget en spritny sportshal i forlængelse af Husby Forsamlingshus til gymnastikforeningen og andre lokale initiativer. Det har de indtil videre gjort så godt, at de nu er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes Bland dig Prisen. - Vi er meget stolte over det, og det er rigtig dejligt at blive indstillet. Men for os handler det mindst lige så meget om at få omtale til projektet, siger Elisabeth Christiansen, der er formand for Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening. Det var på en generalforsamling i 2015, at ønsket om en ny hal for første gang blev drøftet. Siden har de tre frivillige arbejdet på at samle midler fra virksomheder og fonde. Samtidig har de stemt dørklokker blandt de 450 husstande i området, som til sammen har givet omkring 200.000 kroner. - Der har været en rigtig stor opbakning i lokalområdet, siger Elisabeth Christiansen, som nu er i dialog med Middelfart Kommune om de sidste penge til projektet.

Halprojektet i Husby har ført til, at de tre ildsjæle fra lokalområdet er blevet indstillet til Bland dig Prisen, som uddeles af Fyens Stiftstidende. Foto: Peter Leth-Larsen

Lokale vil gerne være med Hun, Caroline Dietz og Anders Møllegaard Kolind er enige om, at det særligt i landsbyer er vigtigt at huske, at tingene ikke kommer af sig selv, og at nogle er nødt til at tage teten og få skabt aktivitet. - Vi er et stort område, der kan være svært at samle, og det betyder meget, at der er noget, der kan det. Der er bare lige nogle, der skal gå forrest, og så vil folk gerne være med, forklarer Elisabeth Christiansen. Det er dog vigtigt for de tre ildsjæle at understrege, at de ikke har været alene om hverken idéen eller arbejdet for at gøre hallen til en realitet. - Nu er det os, der er blevet indstillet, men der står mange flere mennesker bag, siger Caroline Dietz, som desuden er formand for foreningen bag Husby Forsamlingshus, Husby-Tanderup Landsbykulturhusforening. Drømmen er, at sportshallen, der skal fylde tre badmintonbaner eller nærmere 600 kvadratmeter, kan blive et midtpunkt for både familier og ældre. Forsamlingshuset er i øjeblikket mødested for i alt otte landsbyer - Husby, Sdr. Aaby, Emtekær, Hjorte, Håre, Hygind, Nakke og Tanderup - og ifølge Caroline Dietz bliver flere og flere huse i området i disse år solgt til børnefamilier. - Om det er på grund af hallen er ikke til at vide, men det vil man selvfølgelig gerne tænke, at det er, siger hun med et smil.

Et kæmpe skulderklap At blive belønnet med Bland dig Prisen vil betyde for hende, Elisabeth Christiansen og Anders Møllegaard Kolind, at de bliver bekræftet i, at de har fat i den lange ende med hensyn til halbyggeriet. - Det vil være et kæmpe skulderklap, siger Anders Møllegaard Kolind, der dog ikke vil tage for meget af æren, idet han først blev koblet på projektet en smule senere end de to andre. - Elisabeth og Caroline skal vinde, fordi de har været nogle ildsjæle og gået og banket på dørene, siger han, hvortil Elisabeth Christiansen tilføjer: - Du er til gengæld kommet med ombord med 120 kilometer i timen. Bland dig Prisen uddeles på Det Fynske Folkemøde i Fyens Stiftstidendes mediehus på Banegårdspladsen i Odense lørdag 7. september.