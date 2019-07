Indstil emner til årets Arkitekturpris

Nordvestfyn: Har du kendskab til nybyggeri eller gennemførte renoveringer, som fortjener særlig anerkendelse og opmærksomhed, så er det nu, du kan indstille emner til årets arkitekturpris.Hvis du mener at have et bud på kandidater til den ærefulde pris, så send din indstilling til teknisk forvaltning. Eneste betingelse er at byggeriet er udført indenfor kommunegrænsen og at det er afsluttet i kalenderåret 2018.

Send adressen på bygningen og gerne et par billeder til pia.qsand@middelfart.dk senest d. 10. august.

Arkitekturprisen kan uddeles til arkitektur i alle størrelser og afskygninger, blot skal det bidrage positivt til det offentlige rum og de fælles fysiske rammer i kommunen - i byen såvel som på landet. Der kan således både præmieres landskabsarkitektur, torve, pladser, nybyggeri, tilbygninger, renoveringer og sommerhuse med flere. Arkitekturprisen uddeles hvert år i forbindelse med Arkitekturens Dag, der afholdes i starten af oktober.