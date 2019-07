Indsatsleder roser: Varevogn i flammer - borgere slukkede selv branden

- Der var gået ild i motorrummet/kabinen i venstre side på en elektrikerbil (formentlig en VW Multivan, red.). Vi kørte derud, men beboerne i et hus havde hjulpet med at slukke branden, så vi efterslukkede, beretter indsatsleder Ulrik Strehle fra Trekantområdets Brandvæsen.

For beboere i området havde selv taget affære.

Dyrt måleudstyr i varerummet

Indsatslederen uddyber, at beboerne ikke umiddelbart havde slukningsmidler som vandslange eller pulverslukkere ved hånden.

Derfor foregik brandbekæmpelsen med spande med vand, og den snarrådige indsats får ros fra brandvæsenet.

- De rendte frem og tilbage med spande med vand, og det skal de have stor ros for. Vi er rigtig glade for, når nogen på den måde tager vores arbejde, siger Ulrik Strehle.

Ifølge indsatslederen var kabinen udbrændt, og der var brændt hul i et vindue til varerummet, hvor der befandt sig noget dyrt måleudstyr, som muligvis havde taget skade af røgen.

Derfor blev et skadeservicefirma tilkaldt, og brandvæsenet var på stedet et par timer.