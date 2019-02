Nordvestfyn: Især et boligområde i Middelfart er i weekenden blevet ramt af indbrud. En eller flere ukendte gerningsmænd har i løbet af fredagen brudt ind i fire huse.

Det første indbrud er sket på Vejrøvænget mellem torsdag aften og fredag morgen. Terrassedøren er blevet brudt op, hvorefter der var smidt en sten gennem havedøren ind til huset. Indbrudstyven eller -tyvene har herefter haft frit spil i hele huset, hvor skabe og skuffer var gennemrodet. Der er stjålet et fladskærms TV.

Og antallet af indbrud steg i løbet af fredagen. I tidsrummet mellem klokken 13 og 21.30 blev et hus på Rømøvænget gennemrodet. Tyvene er kommet ind i huset gennem et vindue i stuen, som de har brudt op. Herefter har de stjålet smykker og en mobiltelefon, men det samlede antal tyvekoster er endnu ikke opgjort. I næsten samme tidsrum var der også indbrud på Drejøvænget, hvor et vindue ind til et værelse blev brudt op, og ukendte gerningsmænd havde adgang til resten af huset. Skuffer og skabe stod åbne og var gennemrodet, da familien kom hjem. Her er der stjålet smykker, en Samsung-tablet, et ukendt antal jubilæumsmønter i 10 kroner og 20 kroner samt en rød varmepude. Der er endnu ikke det fulde overblik over, hvad der ellers er blevet stjålet. I løbet af fredag aften fra klokken 18 til 23.30 har også et hus på Tunøvænget været udsat for indbrud. Også her er et vindue blevet brudt op, og huset er blevet gennemrodet. Der er intet overblik over, hvad der er stjålet.

Samme boligområde blev ramt igen søndag eftermiddag mellem klokken 16 og 20.30 på Anholtvej, hvor et vindue ind til et værelse blev brudt op, og tyven eller tyvene har efterfølgende haft adgang til resten af huset. Skuffer og skabe var gennemrodet, og der er ikke overblik over, hvad tyvene er rendt med.