Indbrudsbølgen fortsætter: Tyve på udkig efter havetraktorer

Nordvestfyn: Hele tre private ejendomme i Asperup har i løbet af mandag og tirsdag været udsat for indbrud i deres garage eller udhus. På Gartnervænget er en rude i en dør til en port blevet knust, men ifølge Fyns Politis døgnrapport er der endnu ikke noget overblik over, om der er blevet stjålet noget.

På Middelfartvej i Asperup er det to steder lykkedes tyven eller tyvene at slippe afsted med en havetraktor. I den ene garage er en havetraktor af mærket Stiga samt en fejekost og rive til traktoren blevet stjålet. I den anden garage har gerningsmanden eller gerningsmændene klippet en hængelås over for derefter at stjæle en motorsav af mærket Stihl, en Atv af mærket Shark, en havetraktor af mærker Znaper samt flere ting, der ikke fremgår i døgnrapporten.

Udover de tre garager i Asperup har der også været ubudne gæster på Rosenvænget og Morelgrenen i Middelfart. På Rosenvænget er kælderdøren blevet brudt op, men heller ikke her er der overblik over, om tyven er sluppet væk fra stedet med tyvekoster. På Morelgrenen har tyven eller tyvene brækket en dør til et skur op, hvor der er blevet stjålet en kaffemaskine fra Mokkamaster og en cykel af mærket Da Rosa.

Skulle man have set eller hørt noget om de pågældende sager, kan Fyns Politi kontaktes på telefon 114.