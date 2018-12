Indbrud i tøjforretning i Middelfart: Tyve anholdt i Fredericia

Vagtchefen ved Fyns Politi er stærkt tilfreds med nogle beboere i Middelfart. Klokken 2.30 natten mellem søndag og mandag opdagede beboerne, at der blev begået indbrud i en herretøjsforretning på Algade i byen.

Vidnerne alarmerede politiet og kunne også levere en god beskrivelse af den bil, som de to tyve forsvandt i. Det gav anledning til en jagt efter gerningsmændene rundt på Vestfyn, indtil politiet i Fredericia fik stoppet bilen. De kunne hurtigt konstatere, at det var den rette, for der lå en del koster fra tyveriet i bilen.

Derudover var der også to mænd fra Odense på 20 og 38 år. De blev i løbet af natten overført til politigården i Odense, hvor man mandag vil arbejde videre med sagen.

- Fyn har været plaget af mange indbrud i weekenden, så det er stærkt tilfredsstillende, at det er lykkedes at få fat i nogle af gerningsmændene. Det er virkelig godt gjort af de middelfartere, der har hjulpet os i nat, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen, Fyns Politi.

Ud over indbruddet er føreren af bilen også sigtet for at være påvirket af euforiserende stoffer.