Indbrud i klinik og udhus: Værktøj, klapvogne og kompressor forsvundet

Middelfart/Nørre Aaby/Føns: En eller flere ukendte gerningsmænd har de seneste dage været på spil i Middelfart og Nørre Aaby.

Det beskriver Fyns Politi på døgnrapporten.

Fra tirsdag til onsdag er et vindue til et sommerhus på Juul Nielsenvej i Føns forsøgt brudt op med en skruetrækker. Men indbruddet blev ved forsøget.

Mere held havde en eller flere personer med at få adgang til en klinik på Østergade i Middelfart onsdag eller torsdag, hvor et vindue er brudt op, og der er tegn på færden i hele klinikken.

Der er ifølge politiet endnu ikke overblik over, hvad og om der er stjålet.

Der er et bedre overblik efter et indbrud i et udhus eller garage på Østergade i Nørre Aaby fra onsdag til torsdag, hvor en dør er brudt op, og der er stjålet hækkeklipper, to klapvogne, kompressor og flere kasser med håndværktøj.

Hvis man har oplysninger i sagerne, kan man kontakte Fyns Politi på 114.