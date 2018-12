Indbrud i Middelfart: Tyve i gang med koben og skruetrækker

Middelfart: To boliger i Middelfart har det seneste døgn været udsat for indbrud. Det ene er sket på Anholtvej, mens det andet er foregået på Skånevej. Det viser døgnrapporten fra Fyns Politi.

På Anholtvej gik alarmen klokken 17.11, men dette skræmte ikke indbrudstyven eller tyvene væk. Stuevinduet er blevet brudt op med et koben, og de ukendte gerningsmænd har været rundt i hele huset, hvilket jordrester fra sko på gulvet viste. I soveværelset stod skabe åbne, men der er ikke meldt noget stjålet.

Der er brugt samme fremgangsmåde på Skånevej, hvor et vindue er blevet brudt op formentlig med et koben og en skruetrækker. Det er sket onsdag mellem klokken 15 og 23. Her var der også spor efter, at den eller de ukendte gerningsmænd har været rundt i flere rum, idet flere skuffer stod åbne og var gennemrodet. Samtidig lå flere af tingene spredt ud på gulvet. Her nåede tyven at komme afsted med cirka 10 samlermønter, årgangsmønter og smykker.