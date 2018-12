Ildsjæle bag mesterskabet: - De unge mennesker får ejerskab over stævnet

For arrangørerne bag det uofficielle mesterskab er det vigtigt, at eleverne har en god dag i fællesskab med andre specialskolebørn.

Middelfart: Idéen om et uofficielt fynsmesterskab i fodbold for specialskolebørn startede, da Dan Guldmann og Brian Andersen blev lærere på Natur- og Heldhedskolen Billesbølle. De mente, at eleverne også skulle have mulighed for at spille fodbold, selvom de gik på specialskole.

- Tesen har hele tiden været, at mange af vores børn elsker at spille fodbold, men har ikke kunnet passe ind i en klub af den ene eller anden grund, men vi har søgt, at de skulle opleve det her fællesskab og få den her holdfølelse man har, når man er ude og kæmpe for sit hold, klub eller skole i det her tilfælde, fortæller Dan Guldmann, der er en af hovedarrangørerne af mesterskabet.

Siden mesterskabet startede for syv år siden, er det blev større og større. Første gang var fire skoler repræsenteret, mens der torsdag formiddag var 15 skoler med. Derudover har præmierne også fået vokseværk. De første par år kunne eleverne vinde en medalje, hvor der i år var præmier for små 300.000 kroner.