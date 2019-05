Ild i gryde sendte røgdykkere på udluftningsarbejde i lejlighed

Middelfart: En gryde efterladt på et komfur var fredag kort før middag skyld i en brand i lejlighed på Skovgården i Middelfart.

Både brandvæsen og politi rykkede ud, og allerede før brandvæsnet nåede frem, var ilden slukket. Det fortæller indsatsleder Ulrik Strehle fra Trekantbrand.

Brandvæsnet rykkede ind i lejligheden med røgdykkere for at få åbnet vinduerne, og en blæser blev sat ind, så røgen kunne ledes ud hurtigst muligt.

- Blæseren blæser røgen ud, så den ikke hænger i tapetet, i tøj og i gardinerne, forklarer indsatslederen.

Brandvæsnet havde desuden et termisk kamera med ind i lejligheden for at tjekke, om der var gået ild inde i emhætten.

Ingen personer kom til skade ved branden, men den brændende gryde efterlod en emhætte med smeltet plastik og et sortsvedent loft. Røgudviklingen var så kraftig, at skadeservice efterfølgende blev tilkaldt, fortæller Ulrik Strehle.