Igen-igen: Claudias kanariefugle er lukket ud i det fri - nu kommer der hængelås på

Claudia Larsen har ikke de store forhåbninger til, at de bortfløjne kanariefugle vender tilbage. Samtidig overlever et par unger i buret næppe, da moren er væk, og Claudia Larsen indtil videre ikke har haft held med at fodre dem.

Væk i 1,5 time

Og hun understreger, at hun har været ekstra omhyggelig med at sikre sig, at volieren var lukket.

Alligevel var den lille låge i bunden af buret på vid gab, efter hun søndag kun var væk fra huset i halvanden time.

Nu sætter hun en nøglelås på volieren, så ukendte personer - forhåbentlig - ikke lukker kanariefuglene ud igen.

- Jeg er ligeglad med, hvad det koster. Det er ubehageligt, at nogen kommer ned i min baghave. Det er følelsen af, at nogen overtræder min privatsfære, og at dyrene kommer ud og lider, siger Claudia Larsen.

- Jeg er bare pissesur over, at jeg skal have en lås på mine fugle, der står bagerst i min have. Det er ligesom at have indbrud, understreger hun.

Claudia Larsen overvejer at melde hændelsen til politiet.