Idømt halvåndet års fængsel i januar: Efter ankesag fik 43-årig mand forlænget sin straf

I januar fik en 43-årig mand fra Middelfart halvandet års fængsel, og blot en måned efter blev han sigtet for hæleri og for yderligere et indbrud. Sagen blev anket til Østre Landsret, hvilket gav den 43-årige yderligere fire måneder i fængsel.

Middelfart: For intet mindre end 11 forhold blev en 43-årig mand fra Middelfart dømt og straffet med halvandet års fængsel den 15. januar i år. Han erkendte dengang brugstyveri og et indbrudstyveri, hvor der blev stjålet for 82.000 kroner. Resten af forholdene ville han frifindes for, samtidig med at han ønskede en mildere straf. Det førte til en ankesag i Østre Landsret, som har kørte i denne uge. Onsdag faldt dommen, der lyder på et år og ni måneders fængsel. Altså fire måneder mere end Byrettens dom.

Specialanklager ved Statsadvokaten Viborg, Ulrik Panduro, forklarer, at Østre Landsret i Odense dømte den 43-årige i fuldt omfang ligesom i Byretten, men vurderede, at det blev skærpet. Hvorfor straffen blev skærpet, kunne han ikke uddybe mere.

Den 43-årige middelfarter skal nu afsone sin straf, og det er umiddelbart ikke muligt for ham at anke sagen yderligere.

- Man kan som udgangspunkt få sin sag prøvet to gange, og der skal noget helt ekstraordinært til for at få den anket igen, og det ser jeg ikke, at der er i den her sag, forklarer Ulrik Panduro.