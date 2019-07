Ib og Bente overtog legendarisk fiskesø: - Vi vidste ikke meget om at fiske, da vi overtog stedet

Børges Put and Take ligger så langt væk i Middelfart Kommune, at man næsten har forladt den. Ib Jensen og Bente Dreyer Mortensen overtog søen - eller søerne, for der er faktisk fem - for tre år siden og har gjort det ypperste for at køre put and take-forretningen videre i den tidligere ejers ånd. Her sekunderet af Else Marie Jensen tv. og Christoffer Jensen. Foto: Peter Leth-Larsen