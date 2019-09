I et telt ved Naturcentret i Hindsgavl Dyrehave snakkes der natur

Middelfart: Søndag den 8. september står Friluftsrådet og Danmarks Naturforening bag det landsdækkende arrangement Naturen Dag. På denne dag inviterer naturudvalget alle til at møde op i teltet ved Naturcentret i Hindsgavl Dyrehave. Her bliver der afvikles tre åbne gruppesamtaler - hver på en halv time - mellem engagerede samtalepartnere hovedsageligt bestående af lokale, der brænder for naturen. Alle er velkomne til at høre på og blande sig. Man kan i øvrigt besøge teltet hele dagen, hvor medlemmer af Naturudvalget vil være til stede.

Tema "Biodiversitet" kl. 11 med gymnasielærer Anders Bærholm Frikke, landmand Søren Bonde, naturmedarbejder Rasmus Dalhoff Skaar, folkeskolelærer Peter Milwertz. I samtalen inddrages desuden gymnasieeleverne Iben og Nanna.

Tema "Børn og natur" kl. 12 med naturudvalgsformand Peter Storm, Friluftsrådets formand Niels-Christian Levin Hansen, børnehaveleder Mette Buus, forælder i Naturbørnehaven Anita Gulbæk og spejderleder Carina Blichfeldt.

Tema "Natur og sundhed" kl. 13 med udviklingskonsulent Boe Trøigaard Hansen, Ulla Petersen fra vandregruppen i Asperup, Bente Meunier fra Kajakklubben Strømmen, idrætskonsulent i DGI Julie Faurholt Pedersen og naturtræningsinstruktør Jytte Skovlund Hansen.