Middelfart: I Fyns Kegle Unions skoleturnering for 3. , 4. og 5. klasserne på Fyn blev 5 B fra Hyllehøjskolen bymester for Middelfart og møder klasser fra andre byer i en finale 5. december.

Hyllehøjskolen, 5 B, vandt med et gennemsnit på 168,69, foran Østre Skole, 5. B,med et gennemsnit på 168,19. 3. pladsen gik til Østre Skole, 5. A med et resultat på 166,88.

