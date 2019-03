Hyldet: Kvickly-direktør fik store ord med på vejen

Afskedsreceptionen for Kvickly-direktør Ole Juel Jakobsen satte flere tykke streger under den betydning, han har haft for Middelfarts udvikling gennem 26 års virke i byen.

Middelfart: Balance-salen på Severin Kursuscenter var godt fyldt, da Kvickly-direktør Ole Juel Jakobsen fredag eftermiddag sagde farvel efter 26 års ansættelse i Middelfart. Blandt talerne var Middelfart Sparekasses direktør Martin Baltser, og han rammede Ole Juel Jakobsens virke ind med en enkelt sætning: - Tænk at opnå så meget uden nogensinde at hæve stemmen. Udover de interne præstationer i Coop i almindelig og hos Kvickly Middelfart i særdeleshed, så var det ikke mindst det fingeraftryk på Middelfarts fysiske forvandling, der blev peget på. Kulturøen og Nytorv har nemlig begge et solidt Ole Juel-aftryk med sig. - Du har udvist et meget stort engagement for byen, og du har samtidig været dit sociale ansvar bevidst, sagde Flemming Jensen, der er formand for brugs-bestyrelsen i Middelfart.

Ole Juel Jakobsen holdt fredag afskedsreception efter 26 år i Kvickly. Familie, venner og forretningsforbindelser var med til at markere dagen på Severin. Formand for Brugsforeningen for Middelfart & Omegn, Flemming Jensen var narturligvis med til at takke manden i centrum for sin årelange indsats. Foto: Peter Leth-Larsen

Opsig ikke vinduespudseren Netop Flemming Jensen spekulerede en del i, hvad den altid meget aktive brugsmand nu skal få sin tid til at gå med. - Der vil jo nok være opgaver derhjemme, som Lise (Ole Juel Jakobsens kone, red.) forventer, at du har klaret, når hun kommer hjem fra job. Omvendt så vil det overraske mig meget, hvis ikke du snart er i gang med ét eller andet nyt projekt. Så Lise, opsig ikke vinduespudseren, lød det fra Flemming Jensen. Det bliver en anden Ole, nemlig Ole Ebdrup, der tager over som direktør hos Kvickly i Middelfart.

