Hyldet: Frederik reddede sin fars liv

Christian Just Petersen fra Middelfart blev reddet af sin søn, Frederik Just Melson. Sammen var de på scenen, da Hjerteforeningen fredag hyldede personer, der har reddet liv ved hjælp af hjertemassage. Foto: Heidi Maxmiling

Ung middelfarter på scenen, da Hjerteforeningen fredag hyldede alle dem, der i løbet af det seneste år er trådt til og har reddet liv. Frederik Just Melson gav hjertemassage til sin far, Christian Just Petersen, da hans hjerte holdt op med at slå.

Middelfart/København: Det kunne have gået helt galt for Christian Just Petersen en maj-nat i 2018. For ved halvtretiden stoppede hans hjerte med at slå. Heldigvis registrerede hans hustru, at der var noget galt, og sammen med parrets søn, Frederik Just Melson, fik de via hjertemassage og kunstigt åndedræt holdt Christian i live, til ambulancefolk kunne tage over med hjertestarter. I dag har Christian Just Petersen det godt igen. Og historien om dramaet i Middelfart var blot én blandt mange, der blev fortalt, da Hjerteforeningen og Østifterne fredag hyldede alle dem, der har reddet liv ved at give hjertemassage i det forgangne år. I alt blev hovedpersonerne fra 27 hjerteredninger interviewet, og de cirka 140 deltagere (hjerteredderne, de reddede og deres pårørende) var udsat for følelsesmæssige rutsjeture mellem grin og gråd, store krammere og stemmer, der knækkede. Tre redninger er nomineret til "Årets hjertestarter 2019". Her er Frederik Just Melson dog ikke iblandt.

Handlede instinktivt I alt har Hjerteforeningen modtaget 54 indstillinger til prisen som Årets hjerteredder 2019. - Det er vigtigt for Hjerteforeningen, at vi kan hylde jer. I er forbilleder for os alle sammen. I havde modet og viljen til at træde til, da det gjaldt livet for et andet menneske. En af jeres kære eller en vildt fremmed. Selv om vi i sidste ende kun kan kåre én "Årets hjerteredder 2019", har I alle fortjent den samme anerkendelse, sagde Hjerteforeningens administrerende direktør, Anne Kaltoft. - Klokken er tre om natten, så jeg tænker ikke noget, men handler bare og bliver nødt til at gøre noget. Der var ikke tid til panik. Jeg handlede instinktivt, sagde Frederik Just Melson fra scenen Hvert år bliver cirka 4.000 danskere ramt af hjertestop uden for hospitalet. I hjemmet, på gaden, på boldbanen, i en forretning ... det svarer til næsten 11 om dagen. Af dem overlever i gennemsnit kun et menneske. Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes genoplivning, før ambulancen når frem, overlever 1 ud af 30. Hvis vidner træder til og yder genoplivning, overlever 1 ud af 8.