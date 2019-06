Hvordan vil du bo: Inspirationsmøde om fremtidens boformer

- Vi inviterer til inspirationsmøde for at fortælle mere om de muligheder, der findes her i Middelfart Kommune, men også for at få gang i debatten om, hvordan vi i fællesskab kan forme fremtidens boligområder lokalt, så de understøtter en bæredygtig udvikling, fortæller Middelfart-borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Fremtiden kommer. Og den kommer til at byde på nye boformer og bydele. Anderledes måder at bo og leve på.

Planarbejde og bæredygtighed i praksis

Et centralt tema undervejs vil være Middelfart Kommunes nye plan- og bæredygtighedsstrategi, og hvordan den helt konkret kan omsættes i praksis.

- Vi vil inddrage lokale endnu mere i arbejdet med at forme bæredygtige bysamfund i Middelfart Kommune. Derfor har vi brug for en god debat og en masse input til, hvordan vi får strategien til at leve. Samtidig går vi også tæt på, hvad strategien kan betyde for udviklingen af vores mange lokalområder og kommende boliger der, forklarer Johannes Lundsfryd Jensen, og uddyber:

- Med vores knowhow inden for byggeri, bæredygtighed og byplanlægning har vi et unikt udgangspunkt for at udvikle vores lokalsamfund i en grønnere retning og til at sætte nye standarder for fremtidens bæredygtige, gode liv. Den rejse skal vi have flere med på.

På borger- og inspirationsmødet om fremtidens boliger vil der blive vekslet mellem oplæg om boformer og bæredygtigt byggeri og en bazar, hvor man kan tale med virksomheder, NGO'er, kommune og lokale, som arbejder med forskellige aspekter af området.

Mødet foregår i aulaen på Nørre Aaby Skole fra klokken 17-20.