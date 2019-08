Ejby: Menighedsrådet inviterer alle til guidet tur på Ejby Kirkegård lørdag 31. august klokken 11 til cirka 12.30.

Som det vil være mange bekendt, lå Ejby Kirkegård tidligere lige rundt om kirken. Kirkegården kunne ikke udvides på grund af veje. Og det var der ellers brug for på den tid, da Ejby forandredes fra landsby til stationsby.

Oprindeligt var Ejby Sogn et anneks til Balslev, omgivet af dette, (præstegården var beliggende i Balslev), men industrien tog plads i nærheden af jernbanen, forretninger, handelslivet og håndværk fulgte hurtigt med. Befolkningstallet fordobledes. Kirkegården blev for lille.

I 1869 blev der tillagt et stykke jord. Her blev oprettet en "assistens-kirkegård", hvor den nuværende kirkegård ligger.

I 1909 blev området yderligere udvidet. Nu er det et smukt grønt plæneområde, hvor der er mulighed for at udvikle, måske lægge en sti, flytte en bænk, plante et bed - eller hvad?

Man tager hul på en borgernær drøftelse med vandreturen, som afsluttes med en frokostpølse med brød i Sognegården omkring klokken 12.30. Præst, graver og menighedsrådet deltager og alle er velkomne.