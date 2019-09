Hvad synes I: Læsere klædt på til budgetsnak med båthorn og basisviden

Hvad er forskellen på anlæg og drift? Hvad koster et skolebarn? Og hvor mange procent af Middelfart Kommunes budget har politikerne egentlig at forhandle om, når der skal laves aftale for næste år? Avisen inviterede sig selv og læserne til åbent redaktionsmøde på rådhuset og fik et detaljeret kig ind i maskinrummet hos økonomichef Eva Iversen, der havde taget et båthorn med i byrådssalen.

Middelfart: Hvad koster et skolebarn i Middelfart Kommune og hvor mange procent af det 2,2 mia. kroner store budget, som kommunen råder over, har politikerne egentlig at forhandle om, når de i de kommende uger skal have økonomien på plads til næste års budget?

For anden gang på blot to uger indtog avisen tirsdag eftermiddag byrådssalen på Middelfart Rådhus. Men hvor det for en uge siden handlede om et kursus til alle, der har lyst til at skrive en god pressemeddelelse eller en klumme, så gjaldt det tirsdag eftermiddag for såvel journalister som læsere om at slå ørerne ud og lytte nøje efter.

Fyens Stiftstidende havde nemlig inviteret sig selv til åbent redaktionsmøde forud for budgetforhandlingerne om årets budget, og til at slå tonen an, stillede kommunens økonomichef Eva Iversen sig beredvilligt til rådighed for at gennemgå elementerne i en kommunes budget.

Og det var en flok spørgelystne og videbegærlige læsere, der havde fundet vej til byrådssalen. Det kunne høres helt ud på rådhusets hovedtrappe, for det første, Eva Iversen gjorde, var at uddele et båthorn til sit publikum.

- Når jeg siger noget, som lyder for indforstået, eller som I bare ikke forstår, så brug hornet, sagde hun.