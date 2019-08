Huss erstatter Hush: Billetter bliver revet væk til vinterfestival

Strib: Strib Vinter Festival fortsætter salget af partoutbilletter med rabat, hvor langt over halvdelen af de 250 billetter er revet væk.

Festivalen blev for få dage siden ramt at et afbud fra den danske duo Hush.

Det er lykkedes at finde en erstatning - nemlig Søren Huss, der har sagt ja til at overtage pladsen.

Festivalen må stadig ikke oplyse alle navne, men har tidligere offentliggjorte navne som Claus Hempler, Allan Taylor, England og Canadiske Le Vent du Nord.

Festivalen holdes 6. - 9. februar, og billetsalg foregår via festivalens hjemmeside.

