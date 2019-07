Huslejerabat har skærpet interessen for tom erhvervsejendom

Middelfart: Næsten syv år efter, at Jem & Fix fraflyttede Langelandsvej 7 t.h. i Middelfart for at rykke ind i et nyt handelscenter på Nyvang, er det fortsat ikke lykkedes at finde en ny lejer.

Men en huslejesænkning for halvandet år siden fra 550 til 400 kroner årligt for hver af de 1000 tomme kvadratmeter med facade ud til Jyllandsvej har skærpet interessen.

Og ejendomsmægler Niels Henry Andersen fra erhvervsmæglerfirmaet John Frandsen forventer at have en nye lejer på plads senest i løbet af efteråret.

Brancher som møbler, biler og en trælast har været inde i billedet.

- Flere har også gerne villet drive dagligvarehandel, men det tillader lokalplanen ikke. Lige nu er jeg i dialog med en lokal, som overvejer at drive bilforretning i lokalerne, fortæller Niels Henry Andersen.