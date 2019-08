Misselfart: Lørdag 21. september samler Alzheimerforeningen ind til demensramte familier over hele Danmark mellem klokken 11.00 og 14.00.

Godt 89.000 mennesker lever med en alvorlig demenssygdom i dag, og det betyder, at godt 400.000 pårørende også er påvirket.

- Demens rammer hårdt. Når et menneske får demens, bliver hele familien ramt. Mange oplever, at hverdagen splintres i tusinde stykker, når man ser sin nærmeste langsomt forsvinde ind i glemslen. Men der er håb, for det er muligt at leve et godt liv med demens - det kræver blot den rette støtte og forståelse. Med pengene fra landsindsamlingen er vi med til at sikre, at mennesker med demens og deres pårørende får den støtte og rådgivning i hverdagen, der kan gøre livet med demens bedre. Og med støtte til forskningen kan vi holde liv i håbet om at finde en kur, siger direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen efterlyser foreningen indsamlere, der vil bruge et par timer af deres lørdag på at gå på gaden med raslebøssen. Er man interesseret, kan man melde sig til via huskedagen.dk.