Huller i vejene og manglende fortov: Læs vejchefens svar på læsernes trafikale udfordringer

Flere af de læsere, der besøgte os undervejs på 10-10-turen havde ønsker til trafikale forbedringer. Vi samlede nogle af dem sammen i en bunke og bad Vejchef i Middelfart Kommune, Uffe Høybye, forholde sig til de enkelte punkter.

- Hvorfor er der ikke lagt ny asfalt på Hjortebjergvej og Billesbøllevej i henholdsvis Harndrup og Billesbølle? Det er begge veje, hvor der færdes mange tunge køretøjer.

- Jeg kan ikke sige lige her og nu, hvorfor der ikke er lagt ny asfalt på Hjortebjergvej og Billesbøllevej. Men vi tager enhver borgerhenvendelse alvorligt, og kommunens vejfolk kører nu ud og tjekker de to vejstrækninger. Det gør vi altid, når en borger fortæller os om et hul i vejen et sted.

- Og vi vil meget gerne have hjælp af borgerne, for det er billigere at reparere hullet med det samme end at det udvikler sig og bliver værre, siger vejchef i Middelfart Kommune Uffe Høybye.

Han gør dog opmærksom på, at kommunen nogen gange vurderer vejene anderledes end borgerne.

- Vi har for eksempel lige haft et tilfælde, hvor vi kom ud til en vej, som var lappet utallige gange og ganske rigtig så frygtelig ud. Men der var ingen huller, og sikkerheden fejlede derfor ikke noget.

- Andre gange trækker vi den, så længe vi kan, fordi vi ved, at der er en forestående udskiftning af for eksempel kloakkerne eller andet ledningsnet i jorden. Så giver det bedst mening at vente med den nye asfalt, til det arbejde er overstået, forklarer Uffe Høybye.

- Bente og Ole Kristensen bor på Skovlunde i den sydlige del af Strib. De og deres naboer savner i høj grad et fortov og noget belysning - Strib Landevej er så smal, at der kun er plads til biler, og de fortæller, at de ikke kan gå en tur direkte fra deres hus.

- Der er jo fortov på den ene side af Strib Landevej op mod SuperBrugsen, derfor er der ikke behov for et i den anden side også. Der er desuden et godt stisystem inde ved Sofiendalvej.

- Nogen kunne måske ønske sig en fodgængerovergang, når de skal over til brugsen, men det benytter man ikke på lige strækninger i dag. Til gengæld har der været overvejelser om et fortov på Rudbæksmøllevej mellem Strib Landevej og Strandvejen.

- Men vores vurdering er, at stisystemerne ved Toppen og Møllebakken er så gode, at behovet for et fortov på Rudbæksmøllevej ikke modsvarer den store udgift, siger Uffe Høybye.

- Flemming Jensen fra Gl. Strandvej er meget træt af den chikane, der står ud for hans hus. Senest kom en bil til at hænge fast på chikanen og måtte have vejhjælp for at komme væk, fordi chikanen er svær at se i mørke.

- Kommunen har været i dialog med borgeren flere gange. Jeg mener, chikanerne giver rigtig god mening. Folk kører langsomt på den lille vej, der er gadelys og beplantning i chikanerne, så de er meget vanskelige at overse. Så dem har vi ikke tænkt os at fjerne, siger Uffe Høybye.