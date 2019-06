Hong Kong, England og USA: Hele verden har fået øje på Nissens udsigtsbyggeri i Middelfart

Det oplyser Per og Heidi Strandstoft, indehavere af ejendomsmæglerforretningen i Middelfart, Estate Strandstoft, som står for salget af det prestigefyldte projektbyggeri på Kulgrunden. Projektet af tegnet af det verdenskendte danske arkitektfirma Schmidt Hammer Lassen Architects, og de luksuriøse boliger forventes at stå færdige i løbet af 2020-2021. Heidi Strandstoft har i sine 20 år som ejendomsmægler i Middelfart ikke oplevet en lignende efterspørgsel på nye boliger. - Vi har allerede syv underskrevne købsaftaler, syv ligger til underskrift og andre syv er på vej. Det betyder at 3000 af de i alt 7500 kvadratmeter er væk, fortæller Heidi Strandstoft.

15 års tilløb

De lokale bygherrer Helle og Michael Nissen har været 15 år undervejs med deres projekt.

- Det unikke er, at vi sælger boliger på et projekt, der endnu ikke er godkendt, men som folk har talt om og ventet på i mange år. Vi forventer, at lokalplanen godkendes i oktober. Umiddelbart herefter er det planen, at byggeriet går i gang, siger Per Strandstoft.

Kvadratmeterpriserne svinger mellem 40.000 - 55.000 kroner. Helle og Michael Nissen rykker selv ind i en penthouselejlighed på 270 kvadratmeter i blokken længst ud mod Lillebælt. Fok bestemmer selv størrelsen på deres bolig, lige nu er der solgt lejligheder fra 3,8 millioner til over 10 millioner kroner.

Boligerne sælges uden bopælspligt.

- De udenlandske købere har alle en eller anden relation til Middelfart, og jeg tænker, nogle af dem har planer om at benytte dem periodevis nu og senere som permanent bolig, hvis de beslutter sig for på et senere tidspunkt at bosætte sig i Middelfart, forklarer Heidi Strandstoft.

Hun tilføjer, at der dog også er flere lokale, der har lagt billet ind på lejlighederne på trods af, at priserne er i den højere ende.