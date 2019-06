Holder åbent hus: Friplejehjem vil gøre op med fordomme om ældrepleje

- Vi mangler ikke selv medarbejdere, men når der er så meget snak om det, er det rigtig vigtigt at gøre noget for at tiltrække folk til området, fortæller forstander Bente Kampmann.

Friplejehjemmet Lillebælt forsøger som noget nyt at inspirere flere til at pleje og passe ældre og andre med behov, når friplejehjemmet 26. juni fra klokken 14 til 16 afholder åbent hus på Fænøsundvænget 3 i Middelfart.

Middelfart: Der kommer til at mangle en hel del hænder i ældreplejen i fremtiden. Og allerede nu kan det være svært at få tilstrækkeligt med arbejdskraft.

Beboere og medarbejdere fortæller

Friplejehjemmet har blandt andet inviteret fagforeningen FOA, en repræsentant for social- og sundhedsskolen samt en jobkonsulent for at kunne hjælpe med at fortælle om, hvilke muligheder der ligger i et plejehjemsjob.

Eftermiddagen skal ifølge forstanderen bruges på at gøre op med fordommen om, at det er et "lavstatusjob" at være social- og sundhedsassistent eller -hjælper.

- Vi inviterer alle, der måtte være blot den mindste smule interesseret til at komme og se et plejehjem, møde beboere og høre medarbejdere fortælle om jobbet. Ligeledes kan man få information om uddannelserne, økonomi, SU, voksenelevløn og meget andet, forklarer Bente Kampmann.

- Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af muligheden, som jo er helt uforpligtende, tilføjer hun.

Friplejehjemmet Lillebælt er en del af Danske Diakonhjem.