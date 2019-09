Højtlæsning med H.C. Andersen og Alfons Åberg

Middelfart: I forbindelse med Bibliotekernes Temasamarbejde, som er et samarbejde mellem bibliotekerne og DR, omkring temaet "De Store Forfattere" afholder Middelfart Kultur & Bibliotek to højtlæsningsarrangementer for børn og deres voksne: Ét om H.C. Andersen og et om Alfons Åberg.

Tirsdag 17. september klokken 10 kommer Middelfarts egen historiefortæller Bjarke Christensen og fortæller en af H.C. Andersens historier. Det foregår i Middelfartsalen på Kulturøen, og arrangementet er for de ældste børnehavebørn samt 0. klasse.

Lørdag 28. september klokken 11 skal det handle om Alfons Åberg - drengen med den livlige fantasi, der bor alene med sin far. Først fortælles historien "Novra, Alfons Åberg", hvor Alfons låner sin fars værktøjskasse og bygger en helikopter. Bagefter kan man bygge sin egen lille minihelikopter. Det foregår i børnebiblioteket på Kulturøen og er for børn fra fire år.

Begge arrangementer er gratis, men man skal huske tilmelding.