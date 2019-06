Båring Vig: "Tvillingegårdens Venner" inviterer igen i år til tre højskoledage ved Båring Vig 17.-19. september.

Overskrifterne for foredragene er: "Ankers Danmarkshistorie", "En opsang", "Fremtiden for Det danske mindretal i Sydslesvig!", "Til kamp mod dødbideriet", "Udkanternes Danmarkskort" og "En sund sjæl i et sølle skrog".

Indlederne er højskolelærer Lene Kirkegaard, fhv. højskoleforstander Jesper Moesbøl, forfatter og foredragsholder Erik Lindsøe, fhv. justits- og kulturminister i Kiel, Anke Spoorendonk, professor Johs. Nørregaard Frandsen, og revydirektør og tekstforfatter Leif Fabricius.

Der kan købes billet på Tvillingegården torsdag 6. juni kl. 9.