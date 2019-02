Hjerteforeningen i Middelfart søger nye medlemmer til bestyrelsen

Middelfart: Hjerteforeningen Middelfart søger nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i Hjerteforeningen Middelfart spænder vidt i alder, baggrund og interesser, så der er plads til alle, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

- Vi søger nye medlemmer med gåpåmod, der har lyst til nye udfordringer og et velfungerende samarbejde. Vi glæder os til at byde nye medlemmer velkommen, siger Monija Hansen, formand for Hjerteforeningen Middelfart.

Sammen med resten af bestyrelsen kommer man til at udbrede Hjerteforeningens budskaber og planlægge lokale aktiviteter. Det kan være at holde foredrag eller events, planlægge gåture på hjertestierne i lokalområdet, måle blodtryk og planlægge hjertecafeer, hvor hjertesyge og pårørende kan møde andre i samme situation. /EXP