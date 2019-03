Hjemmeværnsfolk rykker fronten til Middelfart og indvier nyt hovedkvarter ved Lillebælt

Parade og åbent hus markerede lørdag Hjemmeværnskompagni Middelfarts flytning fra diskrete loftlokaler i Ejby til ny central placering på hjørnet af Stensgårdvej og Vandværksvej i Middelfart.

Middelfart: Det vrimlede med soldater i Middelfarts industrikvarter lørdag og på landevejen mellem Ejby og Middelfart. Ikke fordi en krig var brudt ud, anledningen til de mange uniformerede mennesker var mere festlig, nemlig indvielsen af Hjemmeværnskompagni Middelfarts nye hovedkvarter på Stensgårdvej 2. Stedet skal desuden danne ramme om Virksomhedshjemmeværnskompagni Syd, der hidtil har haft hovedkvarter i Odense. Kompagniet har i en årrække holdt til i ydmyge lokaler på førstesalen i Ejby Midtpunkt med adgang via en snoet brandtrappe og våben og ammunition placeret i et sikret kælderrum i en naboejendom. Værnet har derfor i lang tid ledt med lys og lygte efter et nyt hovedkvarter tættere på Lillebælt, hvor hovedparten af dets civile opgaver foregår. - Det er formentlig også her, der vil blive mest brug for os til bevogtning af broerne i en eventuel krigssituation, fortæller premierløjtnant Bent Troelsen, der betegner den tidligere trykkerivirksomhed på Stensgårdvej som optimal. - Vi har fået 150 virkelig veldisponerede og komfortable kvadratmeter under tag, ligesom vi nu råder over en grund, der giver os plads til vores køretøjer, parader og mindre øvelsesopgaver udenfor. I Ejby stod vi nærmest på fortovet og blev ofte mødt af trælse tilråb fra værtshuset overfor, når vi stod på parade, fortæller Bent Troelsen.

Blandt lørdagens gæster var borgmester Johannes Lundsfryd (S), som skulle holde tale. Foto: Søren Gylling

Medlem siden 1981 Han har været medlem af hjemmeværnet, siden han var 17 år og huserede med sin egen lille ungdomshær på markerne udenfor hjemmet i Skaastrup. - En lokal hjemmeværnsmand gjorde mig opmærksom på, at det var ulovligt, og han opfordrede mig til at melde mig ind i hjemmeværnet, og det endte det med, fortæller Bent Troelsen, der i mange år var chef for det nu hedengangne hjemmeværnskompagni i Bogense.

De 150 kvadratmeter rummer blandt andet et mødelokale med plads til 75 mennesker. Foto: Søren Gylling

Styrken er halveret Interessen for Hjemmeværnet er faldet støt de senere år. Bent Troelsen mener, det blandt andet hænger sammen med, at man for omkring 20 år siden samlede de kommunal værn i større enheder. Således dækker Hjemmeværnskompagni Middelfart i dag Vestfyn fra Odense og Varbjerg til Middelfart og mod syd til Sandager. - Vi er blevet halveret siden årtusindskiftet og er nu nede på 100 mand. Vi har været for usynlige for folk i Middelfart og andre af de større byer i området, og vi har en stærk forhåbning om, at vi kan vokse igen med den bedre eksponering på Stensgårdvej i en større by som Middelfart, siger Bent Troelsen.

Kompagnichef Ulla Staugaard Christensen lagde ikke skjul på sin glæde over at have forladt de ydmyge loftslokaler i Ejby. Foto: Søren Gylling

Putin rører på sig Han nævner også behovet for at få nedbragt kompagniets gennemsnitsalder. - Alt for mange af os render rundt med gråt hår i dag, og vi holder jo ikke evigt, så det er vigtigt at få nogle yngre mennesker med, så der også er et arbejdsdygtigt kompagni i fremtiden, siger Bent Troelsen og fortsætter. - Nu har vi haft 74 år uden krig i Danmark, og jeg forstår godt, hvis unge måske har svært ved at tro på, at krigen kan komme igen. Men det kan den, nu kan du bare se, hvordan Putin rører på sig. Samtidig vil der altid altid være brug for vores hjælp til katastrofe- og bevogtningsopgaver. Det er jo os der rykker ud til stormflod og store terroropgaver, vi var også afsted til den store togulykke, ligesom vil hjælper festivaler, cykelløb og andre med blandt andet at regulere trafikken og sådanne ting, forklarer Bent Troelsen.