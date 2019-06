Hjælp! Fjernvarme taber store mængder vand i Nørre Aaby - tjek din stikledning

"HJÆLP. Vi taber fortsat store mængder fjernvarmevand i Nørre Aaby. Vi beder om hjælp til at finde vandbruddet. Du/I bedes venligst foretage en visuel kontrol af der, hvor jeres stikledning går fra vejen og ind til huset. Derudover vil vi bede jer om at foretage en manuel lækagekontrol ved at følge vedledningen på vores hjemmeside www.middelfartfjernvarme.dk" , opfordrer fjernvarmen på sin Facebookside.

Sådan tjekker du din ledning

Jesper Skov tilføjer, at bruddet godt kan være i et enkelt hus, og han råder til, at man kontakter fjernvarmeselskabet, hvis man oplever, at det er blevet usædvanligt fugtigt og varmt i sit hus.

Ellers kan man selv tjekke op på et eventuelt brud, hvis man lukker for retur-hovedhanen og klikker sig frem til "liter i timen" i displayet.

Hvis tallet går i nul indenfor omkring fem minutter, er der ingen problemer. Hvis tallet ikke går i nul, kan man kontakte fjernvarmeselskabet på 64 41 03 42.