Historisk handel: Middelfart Kommune køber trafikhavn for 100 millioner

Middelfart Kommune kommer i en årrække til at drive trafikhavn med udsigt til Lillebælt. På længere sigt kan byudvikling komme på tale.

Middelfart: "En historisk handel". Borgmester Johannes Lundsfryd (S) har det store smil fremme tirsdag formiddag, efter politikerne i Middelfart Byråd på et lukket punkt mandag aften besluttede at købe trafikhavnen ADP for 99,9 millioner kroner. Kommunen har siden 2002 været en del af det kommunalt ejede havneselskab ADP, som også driver havnene i Fredericia og Nyborg. Fra 10. oktober bliver det kommunen selv, der skal stå med ansvaret for havnedriften i Middelfart, som i øjeblikket blandt andet leverer sten og grus til udvidelsen af Fynske Motorvej. Man har indgået en driftsaftale med ADP, som fortsat skal drive havnen med de omkring otte pladser, der findes i dag. Middelfart-borgmesteren uddyber, at kommunen har fået et afslag på 10 millioner kroner, da man har konstateret forurening på den 53.000 kvadratmeter store grund. Det er en handel, der har optaget Johannes Lundsfryd gennem det sidste halvandet år, og der ligger lejeaftaler med forskellige aktører på trafikhavnen frem til 2023. - Det er vores ambition, at vi skal drive havnen i en årrække. Det er vigtigt for os at have ejerskab over området, fortæller Johannes Lundsfryd.

Middelfart Kommune kommer nu til at råde over et yderst attraktivt havneareal, der på sigt kan byudvikles på. Foto: Daniel Kofoed.

Driver havn i en årrække Han understreger, at kommunen i første omgang har overtaget grunden, så man har hånd i hanke med, hvordan området udvikler sig. - Havnen er et strategisk vigtigt område, der ligger i hjertet af Middelfart midtby. Ejerskabet er både vigtigt og afgørende i forhold til vores fremtidige muligheder for at udvikle byen, konstaterer borgmesteren. - At vi viderefører havneaktiviteterne er en forudsætning for, at kommunen har mulighed for at opnå lån til investeringen. Vi har lejekontrakter, der løber frem til udgangen af 2023. Det vil sige, at Middelfart Kommune kommer til at drive kommunal havn i en årrække. Når vi kigger længere ud i fremtiden, kan vi arbejde med, at formålet med havnen ændres, så dele af området gradvist kan komme til at indgå i vores byudviklingsplaner, fortæller Johannes Lundsfryd.

Det 53.000 kvadratmeter store areal på havnen, kommunen har købt. Grafik: Mikkel Damsgård Petersen.

Enig bestyrelse bag salg Middelfart Kommune låner op mod 100 millioner kroner i kommunekredit i et 25-årigt lån med tæt på nul procent i rente. Kommunen afdrager årligt fire millioner kroner på lånet, og det ser borgmesteren som en god investering. - Man kan sige, at vi sparer pengene op i grunden, konstaterer Johannes Lundsfryd. Desuden regner kommunen med, at selve driften af havnen ikke bliver en økonomisk byrde, da der rundt regnet er årlige udgifter og indtægter for to millioner kroner. - Hele projektet er sat til at gå i nul, siger Johannes Lundsfryd, der inden længe forventes at fremlægge forslaget til næste års budget, hvor kravet til besparelser indtil videre er usikkert for offentligheden. - Det her kommer ikke til at gå ind og tage noget af driften, som vi bruger på velfærd, understreger Johannes Lundsfryd, der sammenligner handel med køb og salg af jord, som kommunen foretager jævnligt. Bestyrelsesformand i ADP A/S Erik Østergaard oplyser i en pressemeddelelse, at det var en enig bestyrelse, der godkendte salget, og at man nu vil koncentrere sig om udviklingen af havnen i Nyborg og Fredericia.

Borgmester Johannes Lundsfryd glæder sig over købet af ADP-havnen. Foto: Daniel Kofoed.