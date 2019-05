Mellem tagsten og flyrester cyklede Hans Erik Flemming Bæk og hans fætter, Peter Bæk, fra den gård i Stubberup, hvor de begge var karle, til marken i Emtekær, da et engelsk fly var blevet skudt ned. De var nogle af første på stedet. 75 år senere er Hans Erik taget til mindehøjtideligheden for flystyrtet i Nakke for at mindes den voldsomme oplevelse fra 1944.