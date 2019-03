Historisk aftale: Helt ny organisation skal løfte Middelfart

Parterne præsenterer nu en helt konkret plan for en ny organisation, der skal samle handel, turisme og erhverv under samme tag et sted i Middelfart med det formål at løfte byen på alle tre parametre - til gavn for vækst, bosætning og handelsliv.

En investering i velfærd

Johannes Lundsfryd tøver ikke med at kalde "Middelfart i udvikling", som organisationens arbejdstitel er, for en investering i kommunens velfærd.

- Når vi skal fastholde fremtidens velfærd, så kræver det, at der er nogen til at betale skat. Og for at det skal ske, skal vi have en hovedby med et godt og aktivt handelsliv, for det er afgørende for den rekruttering af medarbejdere, som kommunens virksomheder har brug for. Og det er afgørende for, at de selvsamme medarbejdere også bosætter sig i vores kommune, siger han.

Projektet har været undervejs i nogle måneder, hvor parterne har nærmet sig den skitserede løsning. De tre foreninger Middelfart Handel, Middelfart Erhvervsråd og Middelfart Turistforening forbliver selvstændige foreninger hver for sig - men får altså en overbygning, som skal sikre, at de puljer kræfterne. Rent fysisk bliver det sådan, at de nuværende medarbejdere og den kommende direktør for "Middelfart i Udvikling" får arbejdsplads under samme tag på en lokation i Middelfart, som endnu ikke er fundet.