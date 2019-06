Det lokale forsamlingshus lukkede for flere år siden. Derfor mødes en lille flok borgere i stedet hver tirsdag på kirkegården eller i kirken for at lave afspænding med en afspændingspædagog. Drømmen er at få indrettet et rum med gulvarme bagerst i kirken, hvor de gymnastiske øvelser kan afvikles. Foto: Peter Leth-Larsen