Her kan du hente dine pakker: Postnord åbner nye pakke-butikker

Asperup/Harndrup: PostNord har de seneste måneder slået dørene op til tre nye Collect Shops i Middelfart, men udvidelserne er ikke færdige endnu.

23. maj får borgerne i Asperup og Harndrup endnu lettere ved at hente deres pakker fra den stigende nethandel, når der også åbner udleveringssteder hos to gange Dagli'Brugsen i de to vestfynske byer.

- Med de to nye Collect Shop får vores kunder i området omkring Asperup og Harndrup endnu bedre muligheder, når de handler online og selv vil hente deres pakker. De mange åbninger i Middelfart Kommune de seneste måneder er vigtige skridt mod at gøre hverdagen lettere for de mange pakkemodtagere, siger Anette Hansen, distriktschef i PostNord i en pressemeddelelse.