Her faldt vuggestuebarn ned: Rækværk på legeplads undersøges

Middelfart: Kommunens folk er i gang med at undersøge et bestemt rækværk, efter et vuggestuebarn torsdag i sidste uge faldt 2,5 meter ved lege- og bevægelsesområdet Aktivitetspladsen ved Middelfart Stadion.

I første omgang lød forklaringen, at den lille dreng faldt fra en af gangbroerne på legepladsen, mens drengen var på tur med sin vuggestuegruppe fra børnehuset Nysgerrium.

Men nu lyder det fra kommunen, at drengen faldt fra parkeringspladsen, hvor et rækværk skal forhindre, at man falder udover en kant mod en transformatorstationen.

Kommunens folk har gennemgået området, og nu er det rådgiveren på projektet, som er en del af Klimabyen i Middelfart, der tjekker forholdene.

- Der er en lysning på 10 centimeter med en stålkant, og så er der en rabat, hvor rækværket er sat op, og der kan man selvfølgelig godt falde ned, og det er meget uheldigt, det, der er sket, siger projektleder Pernille Svane fra Middelfart Kommune.

- Det er uheldigt, når sådan noget sker, og det er vi altid rigtig, rigtig kede af. Det skal helst ikke ske igen. Derfor undersøger vi, hvad vi kan - og om vi skal - ændre noget, tilføjer kommunens projektleder.