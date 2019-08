Her er prisen: Det koster det at ansætte en ny kommunaldirektør i Middelfart

Nordvestfyn: Middelfart Kommune skal have en ny kommunaldirektør, efter Steen Vinderslev 1. august startede i sit nye job i Furesø Kommune.

Mandag aften nikkede byrådspolitikerne ja til, at ansættelsesudvalget kan gå i gang med arbejdet om at finde en ny topchef for kommunens omkring 3700 medarbejdere.

Det bliver borgmester Johannes Lundsfryd, der kommer til at sidde for enden af bordet i udvalget, og han får følgeskab af politikerne Regitze Tilma (V), John Kruse (S), Morten Weiss Pedersen (K) og Mikkel Dragmose Hansen (SF).

Den konstituerede kommunaldirektør Thorbjørn Sørensen sidder også med sammen med fire øvrige ansatte.

Thorbjørn Sørensen takkede ja til den midlertidige post få dage efter Vinderslevs opsigelse.

- Vi har valgt at handle hurtigt, og vi håber, at vi har en ny kommunaldirektør på plads 1. december eller 1. januar (2020, red.), sagde borgmesteren, der hæftede sig ved, at det er et forholdsvis attraktivt job at blive kommunaldirektør i Middelfart, da kommunen går frem på en række områder.