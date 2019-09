Her er jeres løsninger: Sådan vil Birgit udvikle byen og handelslivet

Hun fortæller desuden, at hun bruger meget tid på Kulturøen med sine 10 børnebørn, og at flere af børnene har undret sig over, at der hverken er en fodgængerovergang i Havnegade eller på den anden side af Nytorv ved Østergade.

En anden læser, der nu har overbragt en række indspark, er Birgit Schmidt fra Middelfart. Hun efterlyser først og fremmest en grøn bypark, som kan være til gavn for børnefamilier og sikre, at flere mennesker bruger og opholder sig i Middelfarts midtby.

Op mod 10 butiksvinduer i Middelfart står tomme. Hvordan vender vi udviklingen? Og hvilke butikker mener du, at vi skal gå efter at tiltrække til Middelfart?Skriv gerne din løsning i kommentarfeltet under artiklen på Fyens.dk eller skriv til nordvest@fyens.dk.I de kommende uger sætter Fyens Stiftstidende fokus på butikslivet i Middelfart. Du kan tippe os, hvis du mener, der er emner, vi bør tage op. Eller du har en konkret historie, du gerne vil dele med os - og læserne.Samtidig hylder Melfar Posten butikkerne i kampagnen Byens Bedste, hvor du kan være med til at afgøre, hvilke butikker der løber med priserne. Byens Bedste slutter med en stor prisuddelingsfest 5. oktober, 2019.Sæt kryds i kalenderen.Og indstil dine egne kandidater til Byens Bedste på melfarposten.dk. Det kan du gøre til 6. september.

Åbent om fredagen

I forhold til selve butikslivet efterspørger Birgit Schmidt, ganske som Bo Larsen, nogle udvidede åbningstider. Her taler hun særligt om fredag aften, hvor der ifølge hende burde være mulighed for at shoppe i forbindelse med, at man går ud for at spise.

- En fredag aften, hvor man kunne handle, ville være så fantastisk, siger hun og tilføjer, at åbningstiderne kunne være indtil omkring klokken 20.

Derudover mener hun, at der er brug for at få afdækket, hvorvidt der egentlig er brug for at få nye forretninger ind i de tomme lokaler, der i øjeblikket er i Middelfart.

- Ellers kunne man jo lave boliger i de tomme butikker, siger Birgit Schmidt.