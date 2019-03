Her er den nye turistchef: Nye turist-toner ved Lillebælt

Middelfarts nye turistchef hedder Trine Lai og kommer fra en stilling som kommunikationschef hos Odense Symfoniorkester. Lai afløser den anerkendte Anette Werenskiold og står over for en stor opgave, men hun kender området efter tidligere at have arbejdet som marketingansvarlig på Hindsgavl Slot.

Nordvestfyn: Trine Lai bliver VisitLillebælts nye turistchef og har første arbejdsdag mandag 8. april.

Trine Lai skal følge op på de gode takter fra den tidligere turistchef Anette Werenskiold, men også finde nye spændende måder at slå tonen an på for Middelfarts turisme.

VisitLillebælts nye turistchef har sin baggrund i medieverden som cand.mag i medievidenskab, men har de sidste fire år arbejdet som kommunikations- og marketingschef for Odense Symfoniorkester. Hun kender området omkring Lillebælt fra sin tid som marketingansvarlig på Hindsgavl Slot og glæder sig til at kunne være med til at gøre en forskel.

"Vi er rigtig glade i VisitLillebælt for at kunne præsentere Trine Lai som ny turistchef. Hende positive energi, kompetencer indenfor kommunikation, markedsføring og medieverdenen sammen med en kreativ tilgang bliver et kæmpe plus for turismesamarbejdet i området. Hun vil helt sikkert kunne styrke områdets attraktivitet over for både borgere og gæster med hendes fornyede tilgang til formidling og markedsføring, " siger Vibeke Stentoft, formand for VisitLillebælt.