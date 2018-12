Helt fra Samsø og Læsø: Flere og flere pendler til Middelfart for at arbejde

Tre spor og flere potentielle pendlere mellem Nørre Aaby og Middelfart, der oplever stor vækst i folk, der kører, tager toget eller bussen til kommunen for at arbejde. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen.

Middelfart oplever en større vækst i antallet af folk, der kommer til kommunen for at arbejde end kommuner som Faaborg-Midtfyn, Assens og Fredericia. Og man forsøger på forskellig vis at få pendlerne til at slå rødder i kommunen.

Nordvestfyn: Enkelte tager turen helt fra Samsø, Hjørring, Stevns, Lolland og ikke mindst Læsø. Mens de fleste kører, tager tog eller bussen fra Odense, Trekantområdet, Assens samt Nordfyn. Middelfart Kommune har siden 2010 oplevet et mindre boom af folk, der pendler til kommunen for at komme på job. Frem til 2015 har 23,9 procent flere pendlet til kommunen, viser den seneste såkaldte Kontur-analyse fra Region Syddanmark udgivet i 2017. Det er en langt større vækst end for eksempel Assens, Faaborg-Midtfyn og Fredericia, der har oplevet en stigning i indpendlingen til kommunen på seks-syv procent. Det er et tegn på, at erhvervslivet trives, mener formanden for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, Mikkel Dragmose-Hansen (SF). - Vi kommer til at se mere og mere indpendling i kommunen de kommende år. Vi har flere virksomheder som Gældsstyrelsen, der kommer til, og firmaer som Interacoustics og Fiberline har udvidet. Mit umiddelbare bud er, at vi kommer til at se flere med en længerevarende uddannelse, der pendler ind, forudser udvalgsformanden. Han spår også, at blandt andet Trekantområdets fælles rekrutteringssamarbejde vil få flere med en kortere uddannelse til at sætte kursen mod Middelfart, da en række forskellige brancher i Middelfart mangler kvalificeret arbejdskraft.

Pendlerunderskud i Middelfart Middelfart Kommune har dog stadig et "underskud" af pendlere på 878 i 2015 ifølge den seneste offentliggjorte rapport. Mikkel Dragmose-Hansen (SF) ser det umiddelbart som et tegn på, at borgerne i kommunen er indstillet på at pendle efter jobmulighederne. Kontur-analysen anslår, at der er 404.600 arbejdspladser inden for en radius af 60 minutter fra Middelfart. Man kunne i 2017 ifølge analysen nå store dele af Fyn, Esbjerg, til syd for Aabenraa og tæt på Aarhus og Herning i en time i bil. Mikkel Dragmose-Hansen (SF) har de seneste år selv pendlet til et job i kommunaldirektørens stab i Vejle Kommune. - Min pendlergrænse går ved en time-tre kvarter hver vej, understreger Mikkel Dragmose-Hansen, der i øvrigt ser et potentiale i at få flere pendlere, der kører til Middelfart Kommune hver dag, omvendt til tilflyttere.

- Nogen kalder mig lokkeduen Det er en opgave, kommunens bosætningskonsulent har et målrettet fokus på. Hun aflægger jævnligt store og små virksomheder besøg med brochurer og oplæg. Samtidig forsøger hun at få krog i en ny virksomhed, mens eller umiddelbart efter den har etableret sig. - Det er vigtigt for mig med et godt samarbejde med erhvervslivet. Også i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, forklarer hun. Det seneste eksempel er Gældsstyrelsen, der er rykket ind i Teglgårdsparken i Middelfart. - Jeg er meget udfarende, og nogen kalder mig lokkeduen. Det er en balance, hvor jeg prøver ikke at være for anmassende, men for at inspirere, forklarer Anne Marie Klausen. Hun har selv pendlet i en 10-årig periode til Odense og dele af Jylland, indtil hun i 2014 kom til et punkt i sit liv, hvor nærheden mellem job og bopæl kom til at betyde noget mere. Anne Marie Klausen fik jobbet som bosætningskonsulent og boede i forvejen i Middelfart by. - Jeg blev på et tidspunkt mættet af at pendle. Jeg savnede det at være en del af mit lokalområde. Det betyder meget for mig, siger bosætningskonsulenten, der understreger, det generelt er meget individuelt, hvad man vægter hvornår i sit arbejds- og familieliv. Dog oplever bosætningskonsulenten, at det typisk er Middelfarts adgang til naturen og den relative korte afstand til mange jobmuligheder, der kan være udslagsgivende i forhold til at få pendlere til at slå rødder i kommunen.