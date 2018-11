Helsam i Middelfart har indført betalingsposer

I Helsekostbutikken håber man, at betaling vil nedbringe forbruget og få flere til at genbruge plastik.

Middelfart: Fremover skal kunderne hos Helsam i Middelfart betale for plastikposerne. Helsekostbutikken håber, at det vil nedbringe forbruget og få flere til at genbruge plastik.

Fremover får du altså ikke automatisk en pose med, når du handler i Helsam på Østergade i Middelfart. Helsekostbutikken vil gøre en aktiv indsats for at få folk i Middelfart til at genbruge plastikposer, og derfor er der indført en ny bærepose, der udover at være mere miljøvenlig også koster penge.

- Vi vil dybest set helst opfordre vores kunder til slet ikke at bruge en ny plastikpose, men det kan jo være svært, hvis de har handlet mange varer. Derfor vil vi fremover bruge en mere miljøvenlig plastikpose, som så koster penge. Håbet er, at det får folk til at tænke over, om de virkelig behøver posen, eller om de kan bruge en af dem, de allerede har, fortæller Lennert Pedersen, der er indehaver af Helsam Middelfart.

Lennert Pedersen mener, at det er vigtigt, at detailhandlen tager ansvar, når det kommer til miljøet.

- I butikkerne har vi mulighed for at påvirke mange mennesker i løbet af en dag. Kan vi få bare en enkelt kunde til at tænke over sit plastikforbrug, er det jo fantastisk, siger han.

Overskuddet fra bæreposerne går til miljøorganisationen Plastic Change, som kæmper for at nedbringe danskernes brug af plastik. Udover de nye bæreposer, som er produceret af 80 procent genbrugsmateriale, har Helsam Middelfart også indført et nyt indkøbsnet lavet af brugte plastikflasker.