Helene har kæmpet med kommunen og Netto i snart 10 år: Nu er det nok

Problemerne for Helene Andersen startede allerede, da Netto-grunden blev ryddet for at give plads til forretningen, hvor hendes hus fik skader under nedrivningsarbejdet. Skrald og plastik er ofte fløjet ind på hendes grund og har blandt andet forårsaget buler i hendes bil. I årevis læssede lastbiler varer af om natten, selvom de ikke måtte, og et højt pigtrådshegn er blevet sat op uden nabokontakt. Foto: Peter Leth-Larsen