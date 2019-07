Havbane har fået doneret sikkerhedsudstyr: Nu er sikkerheden i top

Føns Havbane har netop holdt indvielse og døb af et nyt sikkerheds rescueboard med svømmeveste og tilhørende first respond svømmetubes. Så nu kan de seje svømmere også blive reddet, hvis der skulle opstå problemer i vandet.

Føns: Sikkerheden er kommet i top hos Føns Havbane, der tidligere på sommeren kunne tage nyt udstyr i brug. Det hele til en værdi af 10.000 kroner doneret af Trygfonden, som et aktivt medlem tog teten på og ansøgte i foråret.

Udstyret skal bruges som almindelig sikkerhed ved svømningen i åbent vand, undervisning, forskellige events på havbanen, og når medlemmer tager på svømmeture rundt omkring i Danmark.

Føns Havbane fortæller, at udstyret er et kæmpe aktiv for foreningen, som ikke har de store midler. Brugere af havbanen betaler et lille kontingent, som hovedsagelig bruges på at holde de seks bøjer, som markerer havbanen på 50 gange 200 meter vedlige.